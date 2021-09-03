Bodrum’da makilik yangını

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile yıllardır yıpranan “Ulus Atatürk Anıtı” restore edildi. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Kurtuluşumuzun simgesi olan Ulus Atatürk Anıtı’nın konservasyon çalışmasına 19 Haziran 2021 tarihinde başladık. Hedefimiz 30 Ağustos tarihine yetiştirmekti. Bu anıtı halk yapmıştı. Yine restorasyon çalışmasını Ankara halkı yaptı. Çalışmaların maliyetini karşılayan ve iş birliği yaptığımız Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.