Bodrum’da makilik yangını/ Ek fotoğraflar

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Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle koltuk altından tiroit kitlesi ameliyatı
Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Mesci ve ekibi, hastanın koltuk altından 2 santimetrelik tek kesiyle girerek, tiroit bezinde yer...
KPSS maratonu başladı
Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve öğretmenlik sınavı başladı. Avcılar'da sınava dakikalar kala adaylar koşarak sınav merkezlerine...
Diyarbakır’da ‘2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin’ çağrısı
DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası ile düğün sektörü işletmecileri, 2 doz aşı olmayanların düğüne davet edilmemesi için çağrı yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi...