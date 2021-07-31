Bodrum’da makilik yangını/ Ek fotoğraflar

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Ankara’da askeriyedeki ormanlık alanı ateşe verdi, suçüstü yakalandı
Caner ÜNVER/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Nöbet kulesindeki askerin dikkati sayesinde fark edilen yangında suçüstü...
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
Mustafa KANLI- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, halk otobüsü şoförü Mehmet Çevik, fenalaşan yolcusunu güzergahtan çıkıp hastaneye yetiştirdi. O anlar, araç içi güvenlik kameralarına yansıdı. Düztepe-...
TUGFO müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) 2021 yılı konserleri için hazırlıklar devam ediyor.
Manavgat’taki büyük yangın 3’üncü gününde (19)
5 BAKAN KRİZ MASASINDA BİR ARAYA GELDİ Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3’üncü gününde de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri...