Bodrum’da makilik yangını (2)

ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI; 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi’nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi’ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)

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