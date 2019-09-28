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      Yaşam Haberleri

      Gazipaşa’da turfanda çekirdeksiz nar hasadı

      Editör -
      Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çekirdeksiz nar hasadı başladı. İlçede turfanda çekirdeksiz nar hasadı yapan üretici Serdar Kaya, narın kilosunun 7-8 liraya alıcı bulduğunu,...
      Yaşam Haberleri

      Uluslararası Meze Festivali Antalya’da

      Editör -
      Antalya'da 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Meze Festivali, gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek. Türk ve dünya mutfağından farklı damak tadındaki...
      Güncel Haberler

      Binalar depreme karşı ölçülmeli

      Editör -
      Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Bekiroğlu, "İnsanların binalarını deprem güvenliğine karşı mutlaka ölçtürmeleri...
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