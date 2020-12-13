Bodrum’da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı (2)

YAĞMUR SULARI ÇEKİLDİ, GERİDE ÇAMURU KALDI

Bodrum’da 2 gündür aralıklarla devam eden fırtınayla birlikte daha da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Bodrum’da yaşayan vatandaşlar ise su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Sağanağın etkisini yitirmesiyle sular çekilirken geriye çamur deryasına dönen sokaklar kaldı.

Sağanaktan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez’de yaşayan vatandaşlar ise yağışın etkisiyle kapı önlerinin devam eden yol çalışması nedeniyle çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, “Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum’un altyapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor” dedi.

‘BU REZİLLİKTEN BIKTIK’

Sultan Deniz ise geçen yıl Bodrum’un altyapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi:

Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum’un altyapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kim ister kapısının önünün böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı” diye konuştu.

Gökçe ADAR / BODRUM (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI