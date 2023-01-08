Bodrum’da deve güreşi festivali; binlerce kişi izledi

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde 150 deve mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, güreşleri binlerce kişi takip etti.

Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenen Bodrum Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kızılağaç Mahallesi’ndeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’nda yapılan festivale Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, deve sahipleri ve binlerce kişi katıldı. Güreşlere Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen toplam 150 deve katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından arenada develer kıyasıya mücadele etti. Bir yandan piknik yapanlar, bir yandan da güreşleri izledi. Kazanan develerin sahiplerine protokol üyelerince kupaları verildi. (DHA)

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