Bodrum’da denizden 500 kilo çöp çıktı; Şezlong bile var

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ‘Denize en çok mavi yakışır’ sloganıyla gerçekleştirilen temizlikte denizden 500 kilo çöp çıkarıldı.    
Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi  dalış ekipleri, Gümbet Limanı’nda deniz dibi temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nden 2 tüplü dalgıç, Bodrum Belediyesi’nden 4 dalgıcın katıldığı temizliğe, karadan da destek verildi. Ekipler, 2 saatte, deniz dibinden şezlong, halı, futbol topu, spor ayakkabı ve araç lastiği dahil 500 kilo atık çıkardı. Atıklar, Bodrum Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’ne götürüldü.

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