Bodrum’da ‘deniz patlıcanı’ denetimi

Hasan AKYILDIZ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde deniz patlıcanı avcılığı yapan tekneler denetlendi, balıkçılar kota aşımı yapmamaları yönünde uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Kasım- 31 Mayıs tarihleri arasında her dalgıç için 40 kilo sınırı getirilen deniz patlıcanı av sezonu açıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve sahil güvenlik ekipleri, Turgutreis Mahallesi açıklarında gün boyunca denetim gerçekleştirdi. Trol avcılığı yapan teknelere çıkan ekipler, dalgıçların topladıkları deniz patlıcanlarının kilosunu ve ebatlarını ölçtü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın deniz patlıcanı ile ilgili yayımladığı genelge okunarak balıkçılar bilgilendirildi. Saylak, deniz ürünleri satan işletmecilerle de görüşerek talep ve sorunlarını dinledi.

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