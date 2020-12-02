Bodrum’da araması olup, yakalanan 15 kişi adliyede

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM’da, polis ekiplerince yakalanan, haklarında değişik suçlardan arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Emniyet Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve değişik suçlardan arama kaydı bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler, belirlenen iş ve ev adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, son bir ay içinde değişik suçlardan aranması olan toplam 110 kişinin polis ekiplerince yakalandığı ve adli işlem yapıldığı bildirildi.

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