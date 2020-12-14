Bodrum’da 9 kaçak göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Aralık saat 02.30 sıralarında Bitez açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ve lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 9 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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