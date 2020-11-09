Bodrum’da 8 kaçak göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) – MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.25 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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