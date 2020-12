Bodrum’da 27 kaçak göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içierisindeki 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 04.50 sıralarında Bodrum ilçesi İstanköy açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdarlüğüne teslim edildi.

