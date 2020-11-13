Bodrum’da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Bodrum açıklarındaki Görecek Adası’nda lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
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