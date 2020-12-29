Bodrum katta saklanırken yakalandı, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 4 katlı apartmanın bodrumundan duman çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, katta saklanan Ü.Ş. (46) ile karşılaştı. Yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ş., dumanda nasıl nefes aldığını soran gazetecilere, “Ben insanım. Her yerde nefes alırım” dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katından duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla bodrum katına inen polis ekipleri, burada saklanan Ü.Ş. ile karşılaştı. Şüpheli, bodrum katta yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Dumanda nasıl nefes alındığı sorulan Ü.Ş., “Ben insanım. Her yerde nefes alırım” dedi. Çevresindekilere ve gazetecilere küfreden Ü.Ş., polis merkezine götürülürken, bisikletine ve poşette bulunan ayakkabısına el koyuldu.

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