Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı

Eda Ebru NANECİ/BODRUM (Muğla), (DHA)- KORONAVİRÜSE yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet ile eşi Zeynep Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon’un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

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