Bodrum açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Kasım günü saat 09.05’te Bodrum açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.(DHA)

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