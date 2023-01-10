Bodrum açıklarında geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı

- Reklam -
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak günü saat 07.20’de, Bodrum açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 18 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 7 Ocak günü saat 00.30’da ise Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)
FOTOĞRAFLI
- Reklam -
- Reklam -