Bodrum 2023’e Teoman’la girdi

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı konseri Teoman sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahne alan Teoman hayranlarına sevdiği şarkıları söyledi.

Saatler, 00.00’ı gösterdiğinde binlerce yerli ve yabancı turist 2023’e merhaba dedi. Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen ve 5 gün süren yılbaşı partisi düzenlendi. Yılbaşı gecesi binlerce kişi Belediye Meydanını doldurdu. Kutlama öncesinde vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı. DJ Ersin Show’un sahne aldığı kutlamada binlerce yerli ve yabancı turist coşku dolu anlar yaşadı. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Teoman sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sevilen şarkılarını seslendiren Teoman’a hayranları eşlik etti. Alanı dolduran binler unutulmaz dakikalar yaşadı. Konserde 2023’e saniyeler kala geri sayım yapıldı. Yerli ve yabancı turistler 10’dan geriye sayarak 2023’ye coşkuyla girmenin keyfini doyasıya yaşadı. (DHA)

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