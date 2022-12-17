Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların dişçi korkusunu sonlandırıyor

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Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münevver Kılıç, kedi ve böcek fobisini yendiği hipnoterapi yöntemini öğrenip, hastalarına uygulamaya başladı. Hipnoterapiyle hastalarının dental fobisini yenmesini sağlayan Kılıç, çocuklara beyaz önlük ve iğne fobisi ile parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıkların gidermelerinde yardımcı olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münevver Kılıç, yaz aylarında doğaya çıkmasını engelleyen böcek ve kedi fobisini yenmek için Sağlık Bakanlığı onayıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’ndaki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi’nde açılan hipnoterapi kursuna katıldı. GETAT Uygulamaları Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu Üyesi ve Hipnoretapi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Taştan’ın yaklaşık yarım saatlik seansı sonrası kedi ve böcek fobisinden kurtulan Kılıç, ilk olarak evine kedi aldı. ‘Pamuk’ ismini verdiği kedisiyle oyunlar oynayan Kılıç, doğada rahat dolaşmaya başladı. Korkularını yenmesini sağlayan hipnoterapi yöntemini hastalarında da uygulamak isteyen Kılıç, katıldığı kursu tamamlayıp, sertifikasını aldı. Kılıç, başta çocuklar olmak üzere hastalarının dişçi korkusunu yenmek için hipnoterapi yöntemini uygulamaya başladı.

‘HİPNOZA ÖN YARGILARIM VARDI’

Kursa başlarken kedi ve böcek korkusunun ciddi aşamalarda olduğunu, pikniğe bile gidemediğini belirten Doç. Dr. Münevver Kılıç, “Hipnoza karşı da ön yargılarım vardı. Atatürk Üniversitesi’nde Sağlık Bakanlığı onaylı hipnoterapi kursu açıldı. Yarım saatlik seansla yoğun şiddetli yaşadığım doğal ortama çıkmamı engelleyecek böcek ve kedi fobimden kurtuldu. Aynı zamanda kursu başarıyla bitirdim. Mesleğimde yardımcı olacağını düşündüm hipnoterapiyle ilgili aldığım eğitim dental fobiyi de ortadan kaldırma konusunda bize bazı meziyetler kazandırdı. Bu eğitimle nasıl kendi fobimi yendiysem hastalarıma hipnoterapi uygulayarak beyaz önlük, iğne fobisinin yanında parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıkları bırakmaları konusunda çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Polikliniğe gelen çocukları güler yüzüyle karşılayıp dişçi koltuğuna oturtan Doç. Dr. Kılıç, yöntemini de anlattığı hastalarına tedavisini uyguluyor. Çocuklara çizdirdiği resimleri klinikteki pencere ve duvarlara asan Kılıç, genelde çocukların hipnoza daha yatkın olduğunu dile getirerek, “Çocukların hayal dünyası daha geniş. Bizim ön yargılarımız var. Yetişkinlerin ön yargılardan kurtulması çok zorken, çocukların kurtulması daha kolay oluyor. Çocuklar, hayal dünyasına verdiğiniz metafora çok ciddi yanıt veriyorlar” dedi. (DHA)

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