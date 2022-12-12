BOCCE’NİN KALBİNDE 1.LİG HEYECANI

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Türkiye’de Bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan’da, Türkiye Bocce 1. Lig müsabakaları yapılan tören ile başladı. Türkiye’nin farklı illerinden toplamda 16 takım ve 100 sporcunun yarıştığı müsabakalarda kıyasıya rekabet yaşandı.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun (TBBDF) koordinesinde ve Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda 16 takımdan 100 sporcu kıyasıya yarıştı. Türkiye Bocce 1. Lig müsabakaları açılış törenine Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız ve Federasyon Genel Sekreteri Eren Öztürk de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından müsabakaların başlangıç atışını TBBDF ve belediye yetkilileri birlikte yaptı. Müsabakalar 11 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla birlikte son bulacak.