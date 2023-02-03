Bobi, gelmiş geçmiş en yaşlı köpek olarak Guinness Dünya Rekorunu kırdı

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İNGİLTERE, (DHA) – Dünyadaki çeşitli rekorları tescilleyen İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları, dün dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpek köpeğini açıkladı. Portekiz’den Bobi’nin, 1 Şubat itibariyle tam olarak 30 yaşında olduğu ve ‘yaşayan en yaşlı’ köpek unvanını da aldığı belirtildi.

Portekiz’de 11 Mayıs 1992’de dünyaya gelen ve safkan bir Alentejo Çoban Köpeği olan Bobi’nin ‘dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği’ rekorunu kırdığı ve ayrıca ‘yaşayan en yaşlı köpek’ olduğu açıklandı. Dünya tarihinde kırılan çeşitli rekorları tescilleyen Guinness Dünya Rekorları, Bobi’nin tam olarak 30 yıl 266 günlük olduğunu belirterek Bobi’nin cinsinin ortalama yaşam süresinin 12 ila 14 yıl arasında olduğunu ifade etti. Guinness açıklamasında “Portekiz köpeği neredeyse asırlık bir rekor kırdı; şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 ay yaşayan bir Avustralya sığır köpeğiydi” dedi.

ANNESİ DE 18 YIL YAŞAMIŞ

1992’de Bobi’nin doğumunu kaydeden Portekiz’deki Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin, köpeğin yaşını teyit ettiği vurgulandı. Sahibi, yaşından dolayı Bobi’nin genelde arka bahçede zaman geçirdiğini, görme yeteneğinin kötüleşmesi sebebiyle çok fazla yürümediğini belirtti.

Bobi’nin yemekten sonra yatağında uzanmayı ve soğuk günlerde ateş başında zaman geçirmeyi sevdiği ifade edildi. Genelde baharatsız olarak ailenin tükettiği gıdaları yiyen Bobi, günde 1 litre su tüketiyor. Köpeğin sahibi, Bobi’nin annesinin de 18 yıl yaşadığını vurguladı. Bu yılın Mayıs ayında Bobi’nin 31 yaşını kutlaması bekleniyor.

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