Boat Show Tuzla’da 350 milyon değerinde 150 tekne satışı yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- Deniz üstünde düzenlenen Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı’nda toplam 150 tekne satıldığı duyuruldu. Fuar öncesi hedeflenen 250 milyon TL’lik satış hedefinin üstüne çıkıldı ve satılan teknelerin toplam fiyatı 350 milyon TL’yi aştı.

Tuzla Viaport Marina’da düzenlenen Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı’nda toplam 150 tekne satıldı. Fuar öncesi hedeflenen 250 milyon TL’lik satış hedefinin çok üstünde gerçekleşen tekne satışında satılan teknelerin toplam fiyatı 350 milyon TL’yi aştı. Daha çok aile tipi teknelerin ilgi gördüğü Boat Show Tuzla 7 günün ardından sona erdi. Toplam 25 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, 100 farklı firma 200’e yakın tekneyi satışa sundu.

AİLE TİPİ TEKNELERE YOĞUN İLGİ

Boat Show Tuzla’nın en dikkat çeken tekne tipleri genellikle ailelere hitap eden tekneler oldu. Pandemi ve depremlerin sık yaşandığı günümüz koşullarında daha izole bir hayat yaşamak isteyen kişiler aile tipi teknelere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle katamaranlar ve yelkenli tekneler en çok satılan tekneler olurken, lüks ve pahalı motor yatlar da yoğun ilgiden nasibini aldı.

Konu hakkında konuşan Via Fuarcılık Müdürü Emel Yılmaz, “Dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz ancak bu durum tekne üreticileri için bir fırsata dönmüş durumda. Çünkü insanlar daha sakin ve kalabalıktan uzak bir hayat istedikleri için tekne almak istiyorlar” dedi.

BİNLERCE TURİST FUARA İLGİ GÖSTERDİ

Özellikle Avrupa ülkelerinde düzenlen büyük fuarların iptal olmasıyla gözlerin çevrildiği Uluslararası Boat Show Tuzla, bu yıl önemli derecede turisti ağırladı. Monaco ve Cannes fuarlarının pandemi nedeniyle yapılamaması Avrupalı tekne meraklılarının ülkemize gelmesine neden oldu. Yaklaşık 5 bin turistin Boat Show Tuzla için İstanbul’a geldiği fuarda, yerli üretim tekneler yabancılardan tam not aldı.