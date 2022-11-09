BM’den Türk Barış Gücüne teşekkür

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ABD, (DHA) – Birleşmiş Milletler bugün açıklama yaparak dünya genelinde 8 BM görevinde çalışan Türkiye’nin Barış Gücüne, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler mesajında Türkiye’den Barış Gücü olarak hizmet verenlerin dünyanın zorlu bölgelerinde 8 görevde çalıştığını belirtip “Kendilerine hizmetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ederiz” dedi. BM Barış Gücünde hizmet verenlerin, BM bayrağı altında dünyanın en savunmasız kişilerini korumak için zorlu ve tehlikeli bölgelerde hayatlarını riske attığını vurguladı.

BM BARIŞ GÜCÜ

1948’den itibaren bir milyondan fazla kadın ve erkek, BM barış gücü olarak dünyanın zorlu ve tehlikeli yerlerinde sivilleri şiddetli saldırılardan korudu ve korumaya devam ediyor. Barış gücü ayrıca BM’in hayati yardımlarının teslim edilmesinde de görev alıyor. BM Barış Gücü, 120’den fazla ülkeden gelen sivillerin yanı sıra asker ve polisten oluşan bir BM güvenlik gücü. BM kayıtlarına göre bugüne kadar 3 bin 500 Barış Gücü çalışanı görev başında hayatını kaybetti.

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