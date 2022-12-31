BM’den tehlikeli deniz yolculuğuna çıkan Rohingyalılar için çağrı

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İSVİÇRE, (DHA) – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk (OHCHR), tehlikeli deniz yolculukları yaparak hayatlarını riske atan binlerce Müslüman Rohingyalı mülteciyi korumak için bölgesel bir koordinasyon mekanizması kurulması için çağrıda bulundu.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün açıklama yaparak 2022 yılında 2 bin 400’den fazla Rohingyalı mültecinin, aşırı kalabalık ve güvenli olmayan teknelerle Bangladeş ve Myanmar’ı terk ettiği ve 200’den fazla mültecinin günlerce denizde sürüklenerek denizde yaşamını yitirdiğini vurguladı. Türk açıklamasında “Denizdeki kriz devam ederken bölge ülkelerini, proaktif arama ve kurtarma, Rohingya mültecileri kendi topraklarında karaya çıkartılmasını ve etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için bir koordinasyon mekanizması oluşturmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNELER HAFTALARCA SÜRÜKLENEBİLİYOR

Volker Türk, 2017’den bu yana bir milyondan fazla Rohingyalı mülteciyi desteklemek için Bangladeş’e yardım çağrısında da bulunarak acil bir çözüm gerektiğinin altını çizdi. Aralık ayının son haftasında yaklaşık 180 Rohingyalı mülteciyi taşıyan tekne, haftalarca denizde sürüklenmiş ve Endonezya’nın Aceh eyaletinde karaya çıkmalarına izin verilmişti. BM, bu tekne haricinde başka tekneler de olduğunu bir tanesinin ise batmış olabileceğini belirtmişti.

NEDEN KAÇIYORLAR?

Myanmar’da bulunan etnik azınlık olan Müslüman Rohingyalılar diğer bilinen ismiyle Arakanlı Müslümanlar, etnik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaları sebebiyle Muson mevsiminin etkisini yitirdiği yılın bu zamanlarında ülkeyi terk etmek için tehlikeli deniz yolculuklarına çıkıyor.

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