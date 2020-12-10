BM’den İdlib’e 55 TIR insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 55 TIR’dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki BM’e ait lojistik depolarından yüklenen 55 TIR, görevliler eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemeleri yüklü TIR’lar İdlib’e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

FOTOĞRAFLI