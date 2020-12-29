BM’den İdlib’e 104 TIR ile insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan sivillere 104 TIR’dan oluşan konvoyla insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 104 TIR’lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy, İdlib’e hareket etti. Konvoydaki TIR’larda bulunan insani yardım malzemeleri, kentte yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

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