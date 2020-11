BM Kadın Birimi, kadınlara yönelik siber şiddete ‘dur’ diyecek 1 milyon kişi arıyor

Gizem KARADAĞ- Celal ATALAY/ ANKARA (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin son bulması için ‘Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat’ sloganı ile 1 milyon kişi arıyor.

BM Kadın Birimi, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nden başlayan ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar süren ‘Kadınlara Yönelik Şiddete Son-16 Günlük Aktivizm’ kapsamında ‘Ateş Böcekleri Kampanyası’ düzenleyecek. Kampanya ile sosyal medyada başlatılacak olan meydan okuma (challenge), kullanıcıları www.atesbocekleri.info sitesine yönlendirecek. Ziyaretçiler, sitedeki interaktif testi çözerek, siber şiddet hakkındaki bilgisini ölçebilecek, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin geliştirdiği siber şiddetle ilgili mini bir kılavuzu kendi cihazına indirerek bilgi ve farkındalığını artıracak. Test sonunda ise herkes arkadaşlarını ‘challenge’ ederek testi çözmeye davet edebilecek. Siteye yapılan her ziyaret, kampanyayı bir milyon hedefine yaklaştıracak. Kampanya kapsamında interaktif teste verilen anonim yanıtlar, BM Kadın Birimi’nin ortakları ile birlikte geliştireceği, toplumsal cinsiyet temelli siber şiddet ile mücadele planlarına veri sağlayacak. 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar sürecek kampanya kapsamında, ‘Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat’ sloganı ile kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin son bulması için 1 milyon ateş böceği toplanacak. Bu doğrultuda dijital dünyanın dışına itilen kadın ve kız çocuklarına dikkat çekilerek, çevrimiçi dayanışma ağı oluşturulması hedefleniyor.

‘HEPİMİZİN MÜCADELE ETMESİ GEREKİYOR’

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, kadınlara yönelik şiddetin, dünya genelinde en sık görülen ve en yaygın insan hakları ihlallerinden birisi olduğunu söyledi. Kalkınmışlık düzeyinden bağımsız olarak dünyanın tüm ülkelerinde görülen bir sorun olduğunu belirten Varbanova, dünya genelinde her üç kadından birinin, çoğunlukla partnerleri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakıldığını kaydetti. Varbanova, 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de her 10 kadından 4’ünün hayatları boyunca en az bir kez partnerleri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakıldığını ifade etti. Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca kadın ve kız çocukları için bunun üzücü bir gerçek olduğunu söyleyen Varbanova, “Şiddetin, kadın ve kız çocuklarının bedensel ve ruhsal sağlıkları, genel esenlikleri ve topluma katılmaları üzerinde yıkıcı etkileri bulunuyor. Şiddetin, aynı zamanda toplumlar üzerinde ciddi etkileri bulunuyor ve şiddete karşı hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. BM Kadın Birimi olarak başlıca hedefimiz, Türkiye’de ve dünyada kadınların hayatın her alanında güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erişilmesini sağlamak. BM Kadın Birimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2030 Gündemi ile hedeflenen geleceği, tüm kadınlar ve kız çocukları için mümkün kılmak üzere çalışıyoruz” dedi.

‘KÜRESEL KOLLEKTİF BİR ÇABAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Varbanova, Covıd-19 salgınının hayatlarımızın tahmin edilemeyecek şekilde değişmesine neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Salgının, herkes üzerinde ciddi ekonomik ve sosyal etkileri bulunuyor fakat Covid-19 öncesinde de mevcut olan eşitsizlikler nedeniyle, kadın ve kız çocukları salgından çok daha olumsuz ve orantısız bir şekilde etkileniyor. Veriler, hareket kısıtlamaları ve karantina önlemlerinin uzatılması durumunda, uzatılan her 3 aylık süreçte 15 milyon kadın ve kız çocuğunun şiddete (özellikle ev içi şiddete) maruz bırakılacağını gösteriyor. Gölge salgın olan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için hükümetlerin, sivil toplumun, kadın örgütlerinin, gençlerin, özel sektörün ve medyanın da dahil olduğu küresel kollektif bir çabaya ihtiyacımız var.”

‘BU YILKİ KAMPANYAMIZIN TEMASINI SİBER ŞİDDET OLARAK BELİRLEDİK’

Her yıl düzenlenen 16 Günlük Aktivizm kampanyası çerçevesinde, bir insan hakları ihlali olan kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek üzere farklı temalar altında kampanyalar düzenlediklerini ifade eden Varbanova, şunları söyledi:

“BM Kadın Birimi olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz 16 günlük kampanyamızın odağında, kadınlara yönelik bir şiddet türü olan siber şiddet, bir diğer tanımıyla bilişim ve iletişim teknolojileri temelli çevrim içi şiddet bulunuyor. Covid-19 salgını sürecinde ise çalışmak, öğrenim görmek, sosyal yaşamın devamlılığı için hepimizin internet kullanımında bir artış gerçekleşti. Kadın ve kız çocukları internet erişimine sahip olduklarında ise birçok siber şiddet türüne maruz bırakılıyorlar. Türkiye ve dünyada siber şiddetin ortak bir tanımı ve konu hakkında yeterince veri bulunmuyor. Öte yandan, siber şiddet türleri ve siber şiddetle nasıl mücadele edilebileceği konusunda farkındalık da yeterince yüksek değil. Bu konuya bir ışık tutmak, siber şiddet hakkında farkındalık yaratmak üzere bu yılki 16 Günlük Aktivizm kampanyamızın temasını siber şiddet olarak belirledik. Kampanyamızın odağında ateş böcekleri bulunuyor. Yanıp sönen ışıklarıyla iletişim kuran ve karanlığı aydınlatan ateş böcekleri, BM Kadın Birimi olarak 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz kampanyalarımıza ilham oluyor. ‘Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat’ sloganıyla yürüttüğümüz ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde başlayacak kampanya, herkesi 1 milyon ateş böceğinden biri olmaya ve toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddete karşı dayanışma hareketimize dahil olmaya davet ediyor. Instagram ve Facebook için oluşturduğumuz kamera filtreleri sayesinde sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını challenge edebilecek ve kampanya sitemiz www.atesbocekleri.info adresine yönlendirilecekler. Kampanya sitesini ziyaret edenler, interaktif bir test çözerek siber şiddet hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını ölçebilecek, testin sonunda ise BM Kadın Birimi tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet Rehberi’ni cihazlarına indirebilecekler.”

‘1 MİLYON ATEŞ BÖCEĞİNE ULAŞACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK’

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla İsveç tarafından finanse edilen kampanyaya, ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin de destek olacaklarını kaydeden Varbanova, “Katkıları için İsveç’e ve kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyoruz. BM Kadın Birimi’nin küresel medya birliği Media Compact’e Türkiye’den dahil olan ilk gazete olan Milliyet Gazetesi, kampanyamızın medya partneri. Milliyet Gazetesi’ni küresel medya birliğimiz arasında görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, editör kadrosunun kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürme kararlılıklarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Demirören Medya’ya, Milliyet Gazetesi’ne ve özellikle Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’ya, 16 Günlük Aktivizm ve Karanlığı Aydınlat kampanyalarımıza verdikleri destek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına verdikleri katkı, bu alandaki liderlikleri ve güçlü iş birliğimiz için teşekkür ediyorum. Bu iş birliği sayesinde kampanya hedefimiz olan toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddete karşı 1 milyon ateş böceğine ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

