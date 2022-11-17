BM Genel Sekreteri: Tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum

- Reklam -

ABD, (DHA) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi adı Karadeniz Tahıl Girişimi olarak bilinen tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in resmi açıklamasını beklendiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Guterres, Zelenski’nin hemen ardından açıklama yaparak “Ukrayna’dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli seyrini kolaylaştırmak, Karadeniz Tahıl Girişimi’ni sürdürmek için tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Girişim, çok taraflı çözümler bulmada sağduyulu diplomasinin önemini gösteriyor” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -