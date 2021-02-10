Blender makinesiyle 1 kilo uyuşturucu sevkiyatı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Havalimanı’na kargoyla gönderilen uyuşturucu maddeyi almaya gelen 2 şüpheli polis tarafından evlerine kadar takip edildi. Eve düzenlenen operasyonda, blender makinesinin alt kapak kısmına gizlenmiş 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Doğu illerinden kargo aracılığıyla Antalya Havalimanı’na kargoyla uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini alan polis, çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gönderilen paketi almaya gelen 2 şüpheliyi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi’ne kadar takip etti. Burada şüphelilerin bir eve girdiğini gören ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramada, blender makinesinin alt kapak kısmına gizlenmiş 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler R.T. ile E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

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