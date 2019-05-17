‘Bizim odağımız genç diplomatlar’

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Vekili Beste Pehlivan Sun, odak noktalarının genç diplomatlar olduğunu söyleyerek, “Ülkemizi tanıyan, bilen, ülkelerine döndüklerinde bizim birer fahri elçimiz olarak görebileceğimiz diplomatlar kazanmak, kazandırmak hedefimiz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi Başkanlığı, Türk dış politikasının yürütülmesinde görev alan Dışişleri Bakanlığı mensuplarının eğitim ve stajları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlayarak yürütüyor, eğitim programları sunuyor. 21 yıllık Dışişleri Bakanlığı mensubu olan Beste Pehlivan Sun, 4 yurtdışı tayini ve bir o kadar da merkez görevinin ardından bakanlıkta yeni görevine başladı.

Sun, Diplomasi Akademisi’nin kuruluş amacını ve misyonunu Demirören Haber Merkezi’ne (DHA) anlattı. Sun, akademinin 1968 yılında bakanlığın eğitim merkezi başkanlığı olarak kurulduğunu, 2010 yılında bugünkü adını aldığını, amacının bakanlık personeline hizmet içi eğitim vermek olduğunu söyledi. Sun, “Diplomasi Akademisi faaliyetlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Hizmet içi eğitimler; yani bakanlık personelimize hazırladığımız eğitimler. İkincisi ise yabancı diplomatlara hazırladığımız eğitim programları. Sertifika sadece yabancı diplomatlara verilen eğitim programları sonunda veriliyor” dedi.

‘EĞİTİM ALIP BÜYÜKELÇİ OLARAK GİDENLER VAR’

Beste Pehlivan Sun, geçen yıl 565 bakanlık personeline çeşitli düzeylerde eğitim verdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Bunların bir kısmı bakanlıklarda yeni memuriyete başlayan memurlar. Bir kısmı ilk kez yurtdışına tayin olan memurlar. Bir kısmı ise yöneticilik kademesinde olup yöneticilik eğitimi alan mensuplar veya ilk kez başkonsolos, büyükelçi olan mensuplar. Sayımız oldukça geniş. Akademiden eğitim alıp büyükelçiliklere büyükelçi veya başka düzeylerde göreve giden pek çok mensubumuz var. Bu bizim için oldukça önemli. Örneğin geçen sene bizden yönlendirme programı sonunda büyükelçi olarak giden Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar var. Yabancı diplomatlara yönelik faaliyetlerin içerisinde 2018 yılında 393 yabancı diplomata eğitim verdik. 2019 yılı başından beri de 110 diplomata eğitim vermiş durumdayız. Akademi kurulduğundan bu yana eğitim verilen yabancı genç diplomat sayısı ise bin 720 civarında.”

‘KOSTA RİKA’DAN EĞİTİME KATILAN DİPLOMAT ŞİMDİ TÜRKİYE’DE BÜYÜKELÇİ’

Sun, yabancı diplomatlara yönelik yürüttükleri faaliyetler kapsamında 1992 yılından bu yana Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı’nı düzenlediklerini söyledi. 2 haftası Ankara, 1 haftası Ankara dışında 3 hafta süren eğitim programı için 70-80 ülkeye davet mektupları gönderdiklerini belirten Sun, “Bu sene 64 ülke katılım sağladı. Onlara Türk dış politikasından, Türk el sanatlarına, ekonomiden, bölgesel politikalara kadar çok farklı alanlarda dersler verdik. Ayrıca şehir dışı bölümüyle de kültürel ve tarihi zenginliklerimizi de kendilerine tanıttık. Bu bizim akademimizin aslında marka programı da diyebiliriz. Bu programın katılımcıları zaman içerisinde tekrar ülkemize diplomat olarak geri dönebiliyorlar. Bunun en güzel örneğini bu sene yaşadık. 2000 yılında Kosta Rika’dan ülkemizde bu programa katılan diplomat bugün Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas. Kendisi bu yıl 25’inci Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programında Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran’ın ardından konuşma yaptı, yeni katılımcılara da tecrübelerini aktardı. Bu bizim için programızın ne kadar başarılı olduğuna dair de bir örnek” diye konuştu.

‘ODAĞIMIZ GENÇ DİPLOMATLAR’

Sun, odak noktalarının genç diplomatlar olduğunu vurgulayarak, “Bizim odağımız genç diplomatlar. Ülkemizi tanıyan, bilen, ülkelerine döndüklerinde bizim birer fahri elçimiz olarak görebileceğimiz diplomatlar kazanmak, kazandırmak. Bunun için odağımız gençler. Genç diplomatları ülkelerinden davet ediyoruz. Ankara’da onlara birer haftalık eğitim programları hazırlıyoruz. 2 gün de İstanbul’da. Yine ülkemizin tarihi, kültürel zenginliklerini onlara gösterebilecek şekilde planlama yapıyoruz. Bu da akademimizin yabancılara yönelik ikinci ana faaliyeti” dedi.

‘KENDİ ÜLKELERİ BELİRLİYOR’

Sun, eğitimlere katılacak diplomatların kendi ülkelerinin dışişleri bakanlıkları tarafından belirlendiğini kaydederek,, “Ülkelerle bunu karşılıklı olarak görüşüyoruz. Dışişleri Bakanlıkları esas itibari ile kimlerin katılacağını belirliyor. Bazı kriterler oluyor, genç diplomat olması, Türkiye ile ilgili birimlerde çalışıyor olması tercih sebebi bizler için; ama kendi ülkeleri belirliyor kimlerin geleceğini” dedi.

Beste Pehlivan Sun, diplomatların ve memurların dışında da bazı ajanslar, eğitim ve kamu kuruluşlarının da eğitim taleplerini karşıladıklarını, kurumların taleplerine de bağlı olarak genelde güncel politika, Türk dış politikası, diplomasi başlıkları altında eğitimler verdiklerini kaydetti.