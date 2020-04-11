Birçok ülke korona salgınını durdurabilmek için sıkı önlemler alıyor.

Ajansların geçtiği haberlere göre, Rusya, karantina kurallarına uymayanlara 7 yıla kadar hapis cezası verilmesine imkan tanıyan bir yasayı kabul etti geçenlerde.

Romanya’da önlemleri göz ardı eden ve hastalık yayan kişiler, virüsü iki veya daha fazla kişiye bulaştırırsa 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Bu ceza hastalık bulaştırılan kişi ölürse 15 yıla kadar çıkabiliyor.

ABD’de de bazı eyaletlerde caydırıcı para ve hapis cezaları var.

Avustralya’da karantinaya uymayanlar 30 bin dolara kadar para cezasının yanında hapis cezasıyla da karşı karşıya kalıyor.

İtalya, başlangıçta para cezaları ile sorunu çözmeye çalıştı, olmayınca kural tanımayanlara üç ay hapis cezası uygulama yoluna gitti.

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Bu arada, salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin’in hem para hem hapis cezası uygulayarak salgını denetim altına almayı başardığını da hatırlatmak gerekiyor.

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Bize gelirsek…

Güvenlik güçleri, kurallara uymayanlara çoğu kez, “ Hadi amca evine dön!”, “Teyze çok dolaşma!”, “Delikanlı, sokağa çıkmanın yasak olduğunu duymadın mı” demekle yetiniyor.

Para cezaları ise birkaç yüz lira ile sınırlı.

Yani caydırıcılığı yok.

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Madem, dışarı çıkması yasak olanları evde tutamıyoruz…

Madem, testi pozitif çıkan herkesi hastaneye yatıramıyoruz…

O halde, açıklanan kuralları çiğneyenlere bazı ülkelerin yaptığı gibi “Yandım Allah!” dedirtecek cezaları mutlaka vermeliyiz.