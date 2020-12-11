Bizi Bu Havalar Mahvediyor

Yaz boyunca mis gibi havamız vardı. Ama maalesef ne olduysa oldu, havamız içimizi karartır oldu. Ah bilemezsiniz bizi bu havalar mahvetti. Hani güzel bir hava durumu sunucumuz vardı. ‘’Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun !’’ diyordu. Ne saçma. Soluduğumuz hava kötü olursa, bizim havamız nasıl güzel olur ? Düşünüyorum. ‘’Sorumlu kim ?’’ diye. İzmir’in pırıl pırıl havasını kim bozdu ? Kentte yaşayanlar mı, sanayi mi, trafik mi, tedbir almayanlar mı?



Yanlış hatırlamıyorsam 1970’li yıllardı. O yıllarda Ankara’nın çok berbat bir havası vardı. Ankara’ya gideceklere uyarı , ‘’Aman beyaz ya da açık renk elbise giymeyin !’’ olurdu. Çünkü, havanın karası giysilere işler, simsiyah dönerdiniz. Şimdi Ankara’nın havası bildiğim kadarıyla güzel, bazen İzmir’de önünüzü göremiyorsunuz. Temennimiz, Ankara’da ne yaptı da havayı düzelttilerse İzmir’de de yaparlarda biz güzel havamıza kavuşuruz.

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İZMİR’DE KORONA VAKALARI AZALIYOR

İzmir’de neredeyse beş katına çıkan koronavirüs vakalarında , alınan sert tedbirlerle düşüş başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, son bir haftada vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma olduğunu açıkladı. Son dönemlerde getirilen ek tedbirlerin sonuçları hakkında bilgi veren İzmir Valisi, şu açıklamaları yaptı:

‘’Vatandaşlarımız, depremden önce riayet ettiği maske, mesafe ve hijyen kurallarına , o şokla depremden sonra riayet etmedi.İzolasyonda olması gerekenler (testi pozitif çıkanlar) sokakta vaka sayısını beşe katladı. Alınan tedbirlere uyulmasıyla da olumlu gelişmeler yaşandı. Son bir haftada vaka sayısında yüzde 25 azalma oldu.Bunun geçici mi yoksa kalıcı bir düşüş mü olduğunu gözlemleyeceğiz.’’

TEDAVİDE SIKINTI YOK

Yine Vali Köşger’in verdiği bilgilere göre; tedavi imkânları konusunda sıkıntı yok.Hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83 civarında. 550 ventilatör cihazında doluluk oranı yüzde 50. İzmir genelinde 800 filyasyon ekibi, 2 bin 400 personelle görev yapıyor.Ayrıca 2 çağrı ekibi vakalara anında yetişiyor.

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SUDA 5.5 AYIMIZ GARANTİ

2020 yılının Ocak – Kasım döneminde beklenen yağışın düşmemesi , barajlardaki doluluk oranı İzmir halkını endişelendirmişti.Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tam tersi açıklamayla su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı’nda yüzde 65 olan doluluk oranının yüzde 35’lere düştüğünü belirterek alarm verirken, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki aktif doluluk oranının 37.1 olduğunu, hiç su gelmese bile mevcut suyumuzun en az 5.5 ay yeteceği açıklamasını yaptı

…Ve birkaç gündür yağışlar kendini göstermeye başladı. Ben, konuyu olumlu yönüyle değerlendiriyor, Yine de tedbiri elden bırakmayalım. Su tüketiminde tasarrufa aşırı düzeyde özen gösterelim’’ diyorum.

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EGE’NİN GURURU EGE ÜNİVERSİTESİ

Bu hafta da, İzmir Mektubu’nda olumlu gelişmeleri mutlulukla, olumsuzlukları üzülerek aktarmaya çalıştım.En sonunu ise, güzel bir haberle noktalamak istedim. Yemekte de öyle yapılmaz mı , tatlılar en sona bırakılmaz mı? Bir hafta daha ağzımızın tadıyla kalalım.

Ege Bölgesi’nde Ege Üniversitesi, bölgenin temel taşıdır. Hep ‘’ilk’’ lerle, ‘’En’’ lerle anılır.Yeri hep ilk sıralarda , önlerdedir. ‘’Dünya Yeşil Üniversiteler sıralaması ‘’ olarak bilinen Greenmetric’te bir yılda 94 basamak birden yükselen Ege Üniversitesi 84 ülkeden 922 üniversite arasında 165’nci sıraya yerleşti.

Ayrıca , URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, 2020 – 2021 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Ege Üniversitesi 915’nci sırada yer aldı. Türkiye’den başarılı olarak listeye giren 111 üniversite arasında ise 6’ncı. Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi içinde genel toplamda 257.29 puanla Ege’nin gurur kaynağı. Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, üniversitesiyle ne kadar gurur duysa az…