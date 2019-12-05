2005’de 14 yaşında bir çocuğu öldürdüğü için hüküm giyip kapalı cezaevine konuldu Özgür Arduç.

13 yıl yattıktan sonra infaz sisteminden yararlanarak açık cezaevine geçti.

Ancak bir süre sonra buradan firar etti.

Çok geçmeden yakalandı ama yine firar edip üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdü.

Nasıl bir infaz sistemi bu?

Bir çocuk katilinin ömür boyu kapalı cezaevinde, üstelik hücrede kalması gerekmez mi?

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Ve birkaç örnek daha:

Cezaevi firarisi Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu Hatay’da yaşayan eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinden firar eden Ali M., Konya’da yaşayan eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Nasıl bir infaz sistemi bu?

Firar etmek neden bu kadar kolay?

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Cezaevlerinden izinli çıkışlar da ayrı bir sorun:

Şehmuz Selçuk, cezaevinden izinli çıktıktan sonra sevgilisini pompalı tüfekle öldürdü.

Emrah Yaşar, cezaevinden izinli çıktıktan sonra kendisine para vermeyen üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdü.

Nasıl bir infaz sistemi bu?

Suç işleme potansiyeli yüksek olan kişilere izin verip sokağa salmak da ne oluyor?

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Gelelim, Şule Çet davasına:

Bir genç kıza tecavüz edip 20’inci kattan attıkları iddiasıyla yargılanan iki kişiden biri müebbet, diğeri 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Cezalarda “iyi hal indirimi” uygulandı.

Müebbet hapis cezası alan af filan çıkmazsa ve tabii firar da etmezse 20 yıl yatacak.

18 yıl 9 ay hapis cezası alan da 9 yıl sonra aramıza dönecek.

Nasıl bir infaz sistemi bu?

Çet ailesinin avukatlarının, “Tecavüzcü ve katile iyi hal indirimi olur mu” sorusu haklı değil mi?

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Son söz olarak başlığı burada tekrarlamak gerekiyor:

Bize infaz değil, insaf sistemi lazım!