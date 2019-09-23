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      Bizans dönemine ait su dağıtım şebekesi…

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      Bölgede gerçekleştirilen kazının başkanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Karşımıza çıkan yapı, Edirne'de Osmanlı su yollarının oluşumundan önce daha erken süreçlerde de ilginç bir dağıtım şebekesi olduğunu ortaya koydu" dedi.
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      Neslican Tay’ın son konuşması yürekleri dağladı

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      Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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      Hakimin yarışma programına katılmasına Etik Kurulu engeli

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      Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, Yargı Etiği Danışma Kurulu'nun, yargıda şeffaflık ve güvenilirliği artırmak için...
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      3 bin nakil ameliyatına katıldı

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      Antalya’da, çocukluk arkadaş olan Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) doktor ve çiftçi olma hayali gerçeğe dönüşürken, hayat onları yıllar sonra ameliyathanede buluşturdu.
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