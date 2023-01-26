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Sıhhiye Adliyesi’nde düzenlenen 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü kapsamında yapılan basın açıklamasının ardından avukatlar Ankara Barosu’na yürüdü. ‘Biz tehlikedeysek siz de tehlikedesiniz’ sözler dikkat çeken yürüyüşte, ölüm yıldönümü olan Hukukçu, Gazeteci Uğur Mumcu da anıldı. ‘Savunma susmadı, susmayacak’, ‘Faşizme karşı omuz omuza’ sloganları atıldı.

Hazal Ergen/Ankara

Tehlikedeki Avukatlar Günü (24 Ocak) eyleminde yaklaşık 500 avukat, hukuk örgütlerinin çağrısıyla Sıhhiye Adliyesi’nden Kızılay’da bulunan Ankara Barosu’na yürüyerek açıklama yaptı. ‘Biz savunmanın sesiyiz’ denilerek amaçlarının adalet olduğu vurgulandı.

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Tarihi Günde Eylem Düzenlendi

Atocha Katliamı olarak nitelendirilen 24 Ocak 1977 tarihinde dört avukat ve bir iş arkadaşlarının mesleklerini ifa ettikleri için Madrid’de yer alan Atocha 55 adresinde katledilmesiyle tarihi bir gün oldu. 2010 yılında bu yana 24 Ocak tarihi, her yıl bir ülkeye odaklanan ve odak ülkenin avukatlarının içinde bulunduğu durumu yetkililerin, kamuoyunun ve basının dikkatini çekmek için etkinlikler düzenlenen bir tarih oluyor. 2012 ve 2019’da odak ülkenin Türkiye olarak belirlendiği gün, bu yıl Afganistanlı avukatlara ifa edildi.

Ankara’da Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, İnsan Hakları Derneği Ankara Şube ve Toplumsal Hukuk çağrısıyla Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi önünde bir araya yine avukatlar, sloganlar atarak Ankara Barosu Eğitim Merkezi’ne yürüdü. Sık sık “Savunma Susmadı, Susmayacak, Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından konuşma gerçekleşti.

“Onurlu Bir Şekilde Yaşamak İstiyoruz”

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Her gün daha fazla genç meslektaş, işsizliğe ve ekonomik bunalıma sürüklenmektedir. Mesleği doğası gereği hak arayan, itiraz eden avukatlara boyun eğdirilmeye çalışılmaktadır. Meslek şartları iyileştirilmekten kasıtlı olarak kaçınılmakta ve avukatlar, her gün daha çok tehlike altında bırakılmaktadır. Tehlike altındaki avukatlar günü bu yıl, Afganistan’da bulunan meslektaşlarımıza atfedildi. 2012 ve 2019 yıllarında odak ülke olarak Türkiye’nin belirlendiği gibi. Taliban rejiminden doğrudan etkilenen Afganistan’daki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Bizler sadece onurlu bir şekilde yaşamak ve yaşanmasını sağlamak istiyoruz. Baskıcı iktidarlar ise dünyanın her yerinde olduğu gibi mesleğimizin özgürlük alanını ellerinden geldikleri kadar daraltmaya, avukatlık mesleğini yok etmeye ve buna dair yasalar çıkarmaya, bizleri tehdit etmeye devam ettiler. Baroları bölmeye çalışıp, numaralı barolar yaratıp avukatı, avukata hedef gösterdiler.

Hukuk tarihimizin her döneminde avukatlar tehlike altındaydı. Bu yüzden onurlu mücadelelerinden vazgeçmemeyi canları ile ödeyenler oldu. Tıpkı önceki başkanlarımızdan Avukat Muammer Aksoy ve Diyarbakır Barosu Başkanlarımızdan Avukat Tahir Elçi gibi.

Bu cesur insanlardan bir diğeri de Hukukçu Gazeteci Uğur Mumcu’dur. Bugün haince öldürülüşünün yıldönümü olan Uğur Mumcu’yu da şu sözleri ile anmak istiyorum:

‘İnsanlar niçin hapis yatar, niçin acı çeker? Niçin Ziverbey Köşklerinden, Otağ-ı Hümayun denen işkence karargahlarından geçer? Niçin? Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, ekmek ve özgürlük için.’

Evet, buraya Afganistan yönetimini uluslararası avukat hakları normlarına saygılı davranmaya çağırmak için de toplandık ama dünyanın tam ortasında, o normlara, uluslararası sözleşmelere imza atmış, ülkemiz yönetimini de bu normlara ve hukuka saygılı olmaya çağırıyoruz.”

‘Mücadelemize Devam Edeceğiz’

Konuşmasana şöyle devam eden Köroğlu: “Ekmek ve özgürlük için insanca yaşamak için adalet, demokrasi ve daha iyi bir dünya için yaşamlarımızı ortaya koymaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz herkesin avukatıyız. Toplumun, bireyin, sesi olmayanın, sesi çıkmayanın, korkanın, güçten düşenin, hor görülenin, bir zamanlar var olan şimdi yok olanın, şimdi güçlü olanın belki yarın güçten düşecek olanın da sesiyiz.

Biz, savunmanın sesiyiz. Biz tehlikedeysek siz de tehlikedesiniz. Mesleğini yaparken tutuklanan, baskı ve tehdit altında olan, şiddete maruz bırakılan tüm avukatlar ile dayanışma ve birlik içinde mücadelemize devam edeceğimizi ilan ederiz” sözlerini kaydetti.