Son günlerde konuştuğum dostların bazıları iktidarın korona salgını karşısında verdiği mücadeleyi övüyor, özetle şöyle diyorlar:

“ABD’de her gün binlerce kişi ölüyor… Sağlık sistemi felç… Doğru düzgün morgları bile yok… Toplu mezarlara gömüyorlar insanları… Tam bir perişanlık…

Avrupa ise ayrı bir alem… İtalya’dan İspanya’ya, İngiltere’den Fransa’ya çağdaş dediğimiz, gelişmiş kabul ettiğimiz ülkeler resmen döküldüler… Doktorlarına verecek maske ve elbise bile bulamadılar… Çin’den bağıra bağıra gelen salgını göremediler, önlemleri geç aldılar…

Bunlara bakınca bizim salgına yaklaşımımızı, aldığımız önlemleri takdir etmek gerekiyor. Hastanelerimiz tıkır tıkır çalışıyor… Ne ilaç ne malzeme hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmiyor… Piyasada karaborsa yok… Hayat durmadı, sadece yavaşladı…”

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Yukarıdaki görüşleri seslendiren dostlara şu yanıtı veriyorum:

“Salgın bizi ABD ve kimi Avrupa ülkeleri gibi nakavt etmedi.

Bunda elbette iktidarın aldığı kimi kararların, yaptığı çalışmaların önemli rolü var.

Ama şu soruyu da kendimize sormak zorundayız:

‘Salgınla mücadelede biz mi çok iyiyiz, yoksa ABD ve Avrupa ülkeleri mi çok kötü…’

Ve tabii şu da var:

Salgın karşısında daha iyi olabilir miydik?

Evet, olabilirdik…

Yurt dışından gelenleri karantina altına almaya daha erken başlayabilir, 31 il’deki seyahat sınırlamalarını daha erken yürürlüğe koyabilir, sokağa çıkma yasağı uygulamalarını daha tavizsiz uygulayabilirdik örneğin…”

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Bilmiyorum onlar mı haklı ben mi?

Tartışmalar uzayıp gideceğe benzer.