Biz katiliz vicdanımızla

Elimizi vicdanımıza koyup düşünmeliyiz… İnsanlarımızın boğazından bir lokmanın geçip geçmediğini göremiyorsak, işsizlikten, çaresizlikten ailesine bakamayıp bunalıma girerek çoluk çocuğuyla ölüm yolculuğunu göze alanlar varsa ve biz bunlara sahip çıkıp hayata tutunmalarına destek olamıyorsak, kuma gömüyorsak başımızı, sessizce seyrediyorsak, sesini çıkaranlar olunca da onlara kötü gözle bakıp suçluyorsak, haklarını isteyenleri susturuyorsak, çocuğuna bir ekmek almak için kendini üç kuruşa verecek kadar çaresizliğe mahkûm ediyorsak insanları…
Sağlığımızda, eğitimimizde, aşımızda adam gibi yaşayacak günlerimiz olmuyorsa, şiddetin boyutu büyüyüp; öğretmene, doktora, kadına ve çocuğa saldıran caniler virüs gibi çoğalıyorsa ve bunlar yeterince ceza almayıp sokaklarda eşkıya terörü yapıyorsa, çocukları koruyamıyorsak cinsel saldırılardan, faili mechul oluyorsa zayıfların hayatı ve insanlar eve bir lokma götürememe derdiyle birbirini yiyorsa, bunalıyorsa insanlar gün geçtikçe ruh halleriyle içlerine kapanarak… İstanbul’da, Antalya’da ailesiyle yaşama sevincinden kopup, topluca gitmeyi göze alıyorsa… Elimizi vicdanımıza koyup düşünmeliyiz… Tabii yine vicdan sahibi insanlara düşüyor… Neden bu hale geldi toplumumuz?
Günden güne birbirimizi dışlıyorsak, ötekileştiriyorsak, yok sayıyorsak bizden başkalarını, birbirimize güvenemiyorsak, komşumuz komşumuzun halini bilmiyorsa, kopuyorsa komşuluk bağları ve ölüyorsa açlıktan komşularımız ve anlamıyorsak günlerce, insanlığımızın tükendiği anları yaşıyoruz demektir.
Hepimizin yaşadığı yer; evimiz, ailemiz, köyümüz, kentimiz, ülkemizin her köşesi vatanımızdır. Vatan toprağı üzerinde yaşayan insanlarına sahip çıktığımız kadardır, vatan… İnsanları açlıktan ölen varsa o yerin toprağına kan damlamış demektir.
“ Bir köyde bir insan açlıktan ölüyorsa, bütün köy katildir.”Hz Ali’nin bu sözü tesadüfen karşıma çıktığı anda yukarıdaki başlıkla başlayan bu yazı dile geldi. Artısıyla eksisiyle…
Neden mi katiliz?
İstanbul’da, Antalya’da veya yurdun herhangi bir köşesinde bir tek can açlıktan, çaresizlikten hayatından kopuyorsa hem de çocuklarıyla birlikte yok oluyorsa ve biz o noktaya gelinceye kadar göremiyorsak, görüp de seyrediyorsak, işte o zaman bizim ne farkımız kalır katilden… Yaşamasına destek olamıyorsak… O zaman biz katiliz! Hem de vicdanımızla birlikte…