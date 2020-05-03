Koronavirüs salgını hem sağlığımızı hem ekonomizi vurdu. Bir aydan fazla bir zamandır evde karantina altındayız. Haftalık ihtiyaçlarımızı bazen apartman görevlimiz, bazen birlikte çalıştığımız YL öğrencimiz temin ediyor. Çok şükür maddî hiçbir sıkıntımız yok.



36 yıldan beri Cumartesi-Pazar dahil evde kalmamış bir akademisyenim. Emekli olduktan sonra da aynı şekilde çalışma ofisimde 7×12 çalışmaya devam ettim. Şimdi bu karantina günleri benim için bir durup-düşünme fırsatı oldu. 35 günden bu yana şunu gördüm: Bu felaket, insanların dine ilgilerini artırdı. Ancak dine karşı alerjisi olanlar da sanki biraz daha sertleştiler.



30 Mart 2020 tarihinden Cumhurbaşkanımız Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile ülke çapında büyük bir yardım kampanyası başlattı. Bizzat kendisi 7 maaşını bu kampanyaya bağışladı. Devlet Bahçeli ise 5 maaşını bağışladığını bildirdi. Bakanlar, bürokratlar, dernekler, şirketler kampanyaya katılmakta gecikmediler.



1 Nisanda muhalefet lideri, başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere belediyelerin de kendi bünyelerinde yardım kampanyası başlattığını duyurdu. İşte bu noktadan sonra Biz Bize Yeteriz Kampanyası sekteye uğradı. Vatandaşlardan bir kısmı kendi siyasi görüşlerine yakın gördükleri belediyelere yardım edeceklerini bildirdiler.



İçişleri Bakanlığı ise ülke çapında yardım toplama görev ve yetkisinin devlete verilmiş olduğunu ve belediyelerin bu şekilde yardım kampanyası başlatamayacaklarını duyurdu. Bakanlığın bu konudaki tezi şu şekilde idi:

Devlet her şeyiyle ayaktadır. Kanunlar, kurallar bellidir. Bu kanunlar kişiler için de belediyeler için de geçerlidir. İsteyen kişi istediği belediyeye evini, arabasını bağışlayabilir. Dilekçesi, Belediye Meclisi’nde görüşülür, kabul edilir ve bağış gerçekleşir. Konya Belediyesi de, Ankara, İstanbul Belediyesi de bu kanunlara uymak zorundadır.



Belediyeler bütçelerine koydukları sosyal yardım oranını yine Belediye Meclisi kararıyla belirli oranda artırabilirler. İzmir Belediyesi’nin muhtaç durumda olan ailelere 400 TL yardımda bulunduğu (bulunacağı gibi) yardımda bulunabilirler.

Sonunda bazı muhalif partilere mensup belediyeler Aşevleri’ni kapattıklarını açıkladılar. Bazı belediyeler “Aşevleri’ne yardım yapılmasını engelleyen bir yasak yok ise de biz bir soruşturmaya uğramaktan korktuğumuz için Aşevleri’ne de yardım kabul etmiyeceğiz” şeklinde açıklamalar yaptılar. Ankara Belediyesi gibi bazı muhalif belediyeler ise mümkün olduğunca polemiklere girmekten kaçınarak ellerindeki imkânları kullanmayı tercih ettiler. Bu şekilde yapıcı davranışları ile de halktan takdir topladılar.



Bugün verilen rakamlara göre Türkiye’de Koronavirüs’ten can kaybı 3.000’i geçmiş durumda. Yüzlerce fabrika tamamen kapalı veya en az sayıda işçi ile çalışıyor. Binlerce sağlık çalışanı, kamu görevlisi, belediye çalışanı canları pahasına hizmet veriyorlar. Uçaklarımız kalkmıyor, gemilerimiz çalışmıyor. Tam bir seferberlik hali devam ediyor.

Seferberlik devam ederken siyasi hesaplarla bir takım ayak oyunlarına kalkışmak halkımızın af etmeyeceği bir davranıştır. Bunu yapan sendika başkanı da olsa, baro başkanı da olsa, belediye başkanı da olsa, parti lideri de olsa yapılan ayrımcılıktır, kısır, bencil bir davranıştır.



Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyas Türkiye Cumhuriyeti’nin başlattığı millî bir kampanyadır. Tekalif-i Milliye değildir. Kimse kimsenin cebinden zorla bir kuruşunu almıyor ve alamaz. Maaşlarımız kuruşuna kadar gününde hesabımıza yatırılmıştır. Emeklilere verilen Bayram İkramiyesi günler önceden hesaplara aktarılmıştır. İsteyen vatandaş bu kampanyaya katılır, isteyen belediyelere bağışta bulunur. İsteyen hiç kimseye 5 kuruş vermiyorum der ve vermez. Burada hiçbir anlaşmazlık yok.



Ama devletin açtığı kampanyaya karşı kampanya açmanın amacı nedir? Sen vermiyorsun, ama başkalarının yardım yapması seni niçin rahatsız ediyor? Niçin milletin kalbine şüphe düşürmeye çalışıyorsun? Kızılay kampanya açıyor. İstemezük… Diyanet kampanya açıyor. İztemezük. Devlet kampanya açıyor. İstemezük… İşte bu istemezük diye tutturanlar ya devlet ile iktidar arasındaki farkı bilmiyorlar ya da bu devletin her şeyine karşı çıkmayı görev edinmişler.



Biz 3.000 kayıp verdiğimiz şöyle bir salgın hastalık felaketinde bile bir araya gelemiyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz? Yapılan kısır çekimenin İttihat Terakki- Hürriyet İtilaf Partisi çekişmesinden ne farkı var? 1912 Balkan Bozgunu gibi bir bozgunu bu kısır çekişme yüzünden yaşamadık mı?



Devlet yardıma muhtaç olanlara çeşitli projelerle yardım götürmeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki devlet vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyor, biz de devlete yardımcı olmaya çalışalım. Bu kadar saf, bu kadar yalın bir istek. Bunun anlaşılmayacak nesi var?

Son olarak daha açık bir örnekle söyleyelim: Sınırdaki Mehmed’im nasıl hesap-kitap yapmıyor, gerekirse bu vatan için canını seve seve ortaya koyuyorsa biz de 3-5 kuruşun hesabını yapmayız. O kadar. Biz Bize Yeteriz Türkiyem.

Selam olsun o güzel insanlara. Evde kal sağlıcakla kal Türkiyem.