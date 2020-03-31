Ürettiğinden fazlasını tüketen, bu yüzden dehşet miktarda cari açık veren, bol bulamaç dış borç alan, yabancı sermayeye muhtaç kalan bir ülke kendi kendine yetiyor mudur?

Türkiye’nin temel kronik sorunu zaten kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar üretimi, sermayesi, teknolojisi ve bilgisi olmaması değil midir?

Covid-19 salgınına karşı Çin’den test kiti gelmeden hastalarını tespit edemeyen ve ilaç ithal etmek zorunda kalan bir ülke kendi kendine yetiyor olabilir mi?

Mutfakta kaynayan kuru fasulye tenceresinin; fasulyesi Kırgızistan’dan, yağı Ukrayna’dan, eti Sırbistan’dan ithal, tencere Fransız, ocak Alman, ocakta yanan gaz Rus malı hatta bazı evlerde tencereyi karıştıran da kaçak çalıştırılan Moldova’lı işçi kadın değil mi?

Biz çocukken Türkiye gıdada kendine yeten az sayıda ülkeden biriydi, oysa bu gün buğdaydan mısıra, samandan arpaya, ayçiçeği yağından ete kadar bir çok gıda maddesinde ithalata bağımlı değil miyiz?

Bindiğimiz arabalar Alman, Fransız, Japon, Kore, Çin ya da İtalyan malı değil mi?

Uçurmak ile pek övündüğümüz uçaklar; Amerikan ya da Avrupa Birliği şirketleri tarafından üretilmiyor mu?

Yüksek nitelikli çelik üretebiliyor muyuz?

Yapmakla övündüğümüz köprüleri, tünelleri yapanlar hep Japon, Kore, Çin ya da İtalyan mühendisleri değil mi?

Elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarını kimler yapıyor? Amerika, Kore, Çin, Japon firmaları değil mi?

Bilgisayarlarımız, bilgisayarlarımızın işlemcileri ve benzeri parçaları hep ithal değil mi?

Kullanmak zorunda olduğumuz kalp, kanser, tansiyon, şeker ve sair ilaçları nerede, kimler tarafından imal ediliyor? Çok büyük çoğunluğu Amerika’lı, Alman, İngiliz ya da Fransız kökenli küresel ilaç firmaları değil mi?

Hastanelerimizin betonu, tuğlası, duvarı, sıvası ve bir miktarda mobilyası Türk malı olabilir lakin cihazı, aparatı, elektroniği hep ithal değil mi? Var mı MR, BT, Röntgen cihazı yapan Türk firması? Solunum cihazları ithal değil mi?

Petrol de, gaz da ve hatta kömür de aşırı miktarda dışa bağımlı değil miyiz? Rusya, İran ya da Azerbaycan gazı kesse şapa oturmaz, donup kalmaz mıyız?

“Biz bize yeteriz Türkiye” sloganı kulağa hoş geliyor, milli gururumuzu okşuyor, lakin hakikatler ile hiç mi hiç uyuşmuyor maalesef!

Bütün bunları moral bozmak için yazmadım elbette, acı gerçekleri görmeliyiz ki düzeltebilelim.

Doğal olaylar kötü ve beceriksizce yönetilirse daima birer felakete dönüşür! Salgın hastalıklar bütün dünya tarihi boyunca gözlemlenmiş doğal olaylardır, ülkeleri yönetenler bu doğal olayları hesaba katıp, doğru stratejiler ile süreçleri iyi yönetirlerse bu olayların hem insan sağlığına ve hem de ekonomi başta olmak üzere sosyal yapıya zararları en azda tutulabilir.

Bu salgının tıp bilimi açısından nasıl yönetildiği ile ilgili fikir beyan etmek elbette bilim insanların görevidir lakin bu salgın aynı zamanda ekonomik, sosyal ve hatta siyasal yapıyı da etkileyecektir bu noktada ise söz biz ekonomist ve siyaset bilimcilerine düşmektedir.

İktidarın “biz bize yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlattığı yardım kampanyası bu krizin ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak ve piyasaları canlandırmakta devede kulak yetersizliğinde bir iştir!

Bu salgın yüzünden duran ekonomik faaliyetler milyonlarca kişiyi işsiz ve gelirsiz bırakacaktır! Amerika’da bile işsizliğin % 30’lar seviyesine çıkabileceğinden bahsedilmektedir. İspanya ve belki de İtalya’nın morotoryum ilan ederek, dış borçlarını ödeyemeyeceklerini açıklayacakları konuşulmaktadır.

Amerika başta olmak üzere bir çok ülke vatandaşlarına ve kendi şirketlerine para dağıtacağını açıklamış durumdadır.

Bir çok devlet vergileri öteledi ya da bazılarını kaldırdı.

Hem Amerika ve hem de Avrupa piyasalara sınırsız likidite vereceklerini ilan ettiler.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron hiçbir Fransız şirketinin batmasına izin vermeyeceğini açık ve net olarak ilan etti. Kanada Başbakanı Trudeau: “Parayı düşünmeyin, işimi kaybeder miyim diye korkmayın. Siz sağlığınızı düşünün. Para bizim işimiz. Size destek için 83 milyar dolar ayırdık” dedi.

Türkiye’de yöneticiler halka ve şirketlere borçlanın sonra faizi ile ödersiniz demek ve halka “hadi pamuk eller cebe, bağış yapın ki bende yardım edebileyim” demek dışında ciddi hiç bir icraata girişmiyor.

Bunun sebebi elbette istememek değil asıl sebep para ve kaynak olmaması yani sonuç; biz bize yetemiyoruz umarım IMF’ye muhtaç olmayız Türkiyem…