Biyolojik babasını 58 yaşında öğrendi, mirası almak için mahkeme kararını bekliyor

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği ve mezarını açtırarak DNA testi yaptırdığı iş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın oğlu olduğu kesinleşen Hakan Yılmaz (58), babasından kalan mirasın tespiti ve tedbir kararlarının uygulanması için 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Görülen ilk duruşmada, mahkeme heyeti, Ahmet Necati Yılmaz’a ait 2 şirkete Bursa Barosu’ndan 4 avukat ile mali müşavir bilirkişi atanmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi. Hakan Yılmaz, “Ahmet Necati Yılmaz’ın babam olmasının kesinleşmesine rağmen devam eden adli sürecin uzaması beni ve ailemi üzüyor. Ben de bir an önce miras haklarımı almak istiyorum” dedi.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz’a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil’in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz’ın 2007’de öldüğünü öğrenen mühendis Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz’ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz’ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz’ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın da mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Mahkeme kararıyla, tekstilci Ahmet Necati Yılmaz’ın mezarı geçen yıl 17 Aralık’ta, ölümünden 14 yıl sonra açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz’ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu’nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemesinin ardından hazırlanan raporda, “Ahmet Necati Yılmaz’ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz’ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi” ifadesi yer aldı.

Bursa 5’inci Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca yapılan DNA testi sonuçlarını dikkate alarak, Hakan Yılmaz’ın, ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz’ın oğlu olduğuna hükmetti.

ŞİRKETLERE TEMSİLCİ ATANMASI İÇİN MALİ MÜŞAVİR TALEP EDİLDİ

Hakan Yılmaz, Bursa 5’inci Aile Mahkemesi’nin kararının ardından, babasından kalan mirasın tespiti ve tedbir kararlarının uygulanması için 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemece kabul edilen davanın duruşmasına, Hakan Yılmaz ile taraf avukatları katıldı. Hakan Yılmaz’ın avukatı Hasan Aydoğdu, şirketlerin daha önce Ticaret Mahkemesi’nde verilen karara göre usulsüz şekilde sermaye artırımı yaptığını, fakat oluşan yeni hisselerin paydaşlara dağıtılması yerine yönetim kurulu başkanı Ahmet Necati Yılmaz’ın kızı Nesrin Yılmaz adına toplanarak diğer mirasçıların şirketteki payının azaltıldığını söyledi.

Ahmet Necati Yılmaz’ın mirasçıları ve şirket yönetimindeki aile bireylerinin avukatları ise şirketlere temsilci atanmasının bu kadar büyük ihracat yapan şirketler açısından piyasada olumsuz bir algı yaratacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Necati Yılmaz’a ait 2 şirkete temsilci atanmak için Bursa Barosu’ndan istenen 4 avukat isminin kendilerine ulaştığını belirterk, ancak bilirkişi olarak Mali Müşavirler Odası’ndan bir mali müşavir talep ederek, duruşmayı mart ayına erteledi.

‘BİR AN ÖNCE MİRAS HAKLARIMI ALMAK İSTİYORUM’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Hakan Yılmaz, “Ahmet Necati Yılmaz’ın oğlu olduğum DNA testiyle ortaya çıktı. Bununla birlikte üzerine kayıtlı olduğum Orhan Yılmaz’ın da babam olmadığı mahkeme kararıyla tespit edildi. Dolayısıyla babamın üzerine kayıtlı olan mal varlıklarıyla ilgili İstanbul ve Bursa’da olan tüm malvarlığına tedbir kararı koydurduk. Tereke mahkemesinin bu payların bölüşülmesiyle ilgili gerekli atamaları yapmasını bekliyoruz. Babamın kurucusu olduğu ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil’in üzerine kayıtlı olan malların tespiti için Bursa Barosu’ndan 4 avukat belirlendi. Ayrıca Tereke Mahkemesi de işlerin daha iyi organize edilmesi için bir de mali müşavir atanması için mahkemeden karar bekliyoruz. Ahmet Necati Yılmaz’ın babam olmasının kesinleşmesine rağmen devam eden adli sürecin uzaması beni ve ailemi üzüyor. Ben de bir an önce miras haklarımı almak istiyorum. Yaşım 58. Bir an önce kendim ve ailem için mirasa ulaşmak istiyorum. Babam olduğu kesinleştikten sonra 1 seneye yakındır hukuk savaşı veriyorum. Bu sürecin bir an önce neticelenmesini, adaletli bir karar çıkmasını temenni ediyorum” dedi.

‘HAKKIMIZ ZAYİ OLUYOR’

Avukat Hasan Aydoğdu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dava devam etmesine rağmen Nesrin Yılmaz’ın yönetim kurulu başkanlığı yapmış olduğu 2010 yıllarına ait bir sermaye artırımı söz konusu. Diğer paydaşların payını etkisiz kılmak adına burada çok ciddi oranda bir sermaye artırımı yapılıyor ve bu yapılan sermaye artırımına ilişkin oluşan yeni payları yönetim kurulu başkanı olarak Nesrin Yılmaz kendi uhdesine alıyor. Bunun neticesinde de sermaye artırımı ile yeni paylar da Nesrin Yılmaz’a geçtiği için ister istemez diğer mirasçıların oradaki şirketlerdeki payları neredeyse yarı yarıya düşüyor. Bu ne demek? Yıl sonunda yapılacak olan kar payı dağıtımında önceki senelere oranla yarıya düşecek şekilde bir azalım söz konusu. Buna ilişkin de bu sermaye artırımına ilişkin de kararın iptali için Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bir dava ikamet edildi. Burada çıkan kararla yönetim kurulu kararının usulsüz olduğuna ilişkin gerekçeyle bu sermaye artırma işlemi iptal edildi. Ancak bu iptal edilen işlem ticaret iş müdürlüğü nezdinde infaz edilmediği için şu anda gerek diğer mirasçılar gerekse Hakan Bey’in miras payı oranını çok ciddi şekilde etkileyecek. Diğer mirasçılarla karşı taraf yine bu durumun üstünü kapatıyorlar. Ancak bu kapama neticesinde bizim yine hakkımız zayi oluyor. Biz burada terekenin bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Şu anda da gelinen aşamada baro tarafından avukat olarak temsilci adaylarının isimleri gönderildi. Yine şirket olduğu için mali işlerden anlayabilecek mali müşavirler odasından bir veya birkaç mali müşavir temsilci adayı istendi. Bunlarla alakalı sonucu bekliyoruz ve neticesinde bahsettiğimiz şirketlere tereke temsilcisi atanarak Hakan Bey’in payına düşecek emtia olsun, şirket payları olsun ve bu şirket içerisinde olan taşınmazlarla alakalı tespitin yapılarak tam bir şekilde defter tutulmasını temenni ediyoruz, bekliyoruz.” (DHA)

