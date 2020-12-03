Bitlis’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) – BİTLİS’in Mutki ve Güroymak ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 4 kilo 146 gram esrar ile çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Mutki Çaygeçit köy yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. S.Ç.’nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerce, Mutki’nin Meydan köyünde K.B.’nin evine düzenlenen operasyonda 12 gram kubar esrar ve 23 gram kenevir tohumu, Güroymak Günkırı Beldesi yolunda yapılan yol kontrolünde ise Ö.F.M. ve U.S.’nin üst aramalarında 11 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli miktarlardaki uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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