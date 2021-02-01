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Bitlis’te tipi; 160 köy yolu ulaşıma kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te tipi ve rüzgar nedeniyle ulamına kapanan 160 köy yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren tipi ve rüzgar nedeniyle 160 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla ücadele ekipleri yolları açık tutmak için yeniden çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 9 ayrı şantiyede 52 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışmasının aralıksız devam ettiği bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri ise, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, yerini soğuk ve rüzgarlı bir havaya bırakacağını açıkladı. Yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşları çığ riskine karşı da uyardı. Aşırı buzlanma ve çatılardaki buz sarkıtlarına karşı da uyaran yetkililer, sürücülerin de dikkatli olmalarını istedi.

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