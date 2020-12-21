Bitlis’te tespit edilen PKK sığınaklarında cephanelik ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 2 sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan materyeller muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis’e bağlı Aşağıbalcılar ile Sarıkonak köyleri kırsalında ‘Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzm. J.VI.Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2020-166’ ve ‘Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit J.Er Kadir Güler 2020-08’ adıyla düzenlenen operasyonlarda, PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak bulundu.

PKK SIĞINAKLARINDA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda ,1 bixi makineli tüfek, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 roketatar, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 1 el yapımı el bombası, 37 elektrikli fünye, 100 metre infilaklı fitil, 2 anahtar sistemi, 2 TNT kalıbı, 1 güneş paneli, 60 adet 4’lü pil bloğu, bin adet 12.7 mm doçka fişeği, bin 500 adet 7.62 mm bixi makinalı tüfek fişeği, 2 bin 50 adet 7.62 mm kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 200 metre kablo, 100 elektrik devre kartı, 1 lazer metre, 1 balyoz, 1 keser, 10 kilo çivi, 70 kitap, 15 boş defter, 100 kalem 448 kilo çeşitli gıda malzemesi, inşaat, mutfak ve giyecek malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar materyeller muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

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