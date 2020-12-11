Bitlis’te teröristlere ait EYP, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. ‘Şehit J.Uzm. Onb. Halil Ateş 2020-9’ adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 EYP, 5 adet 5,56 mm çapında M-16 piyade tüfeğine ait mekanizma, 1 RPG-7 sevk fişeği, 1 adet 20 mm mermi, 1 keskin nişancı silah kılıfı, 3 şarjör kılıfı, 6 akü, 4 adet 4’lü pil bloğu, 3 kalem pil, 2 gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, 1 güneş paneli, 1 yanmış telsiz ve anteni, 1 şemsiye, 3 testere, 1 kazma ve kürek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

46 KÖYDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Öte yandan, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle, 4 Aralık’ta 46 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise bugün itibariyle sona erdiği belirtildi.

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