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Bitlis’te şehit ve gazi aileleri, futbol turnuvasında buluştu

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Bitlis’te Şehit Aileleri Derneği ve Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla, kentteki şehit ve gazi aileleri, düzenlenen futbol turnuvasında buluştu.

Turnuvada şampiyon olan Şehit ve Gaziler Federasyonu takımı, kupasını Vali Oktay Çağatay’ın elinden aldı.

Kentteki bir halı sahada düzenlenen turnuvaya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ve sporcular katıldı. 8 takımın mücadele ettiği ‘Şehit ve Gazi Aileleri Kardeşlik Futbol Turnuvası’nın final maçı, Bitlis Şehit ve Gaziler Federasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında yapıldı.

Turnuvanın şampiyonu olan Şehit ve Gaziler Federasyonu takımı, kupasını Vali Çağatay’ın elinden aldı. Vali Çağatay, bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvayı, Şehit Binbaşı Zafer Akkuş ve ailesine atfettiklerini belirtti. Şehit ve Gaziler Derneği üyeleri de Vali Çağatay’a Şehit Binbaşı Akkuş’un fotoğrafının yer aldığı bir forma hediye etti.

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Vali Çağatay, şehit yakınları ve gazi aileleri arasında düzenlenen turnuvanın anlamlı olduğunu belirterek, “Bitlis Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müz tarafından, şehit ve gazi ailelerimiz arasında bir turnuva düzenlendi. Güzel bir turnuvaydı. Turnuvanın düzenlenmeye başlandığı tarihlerde üzücü bir olay yaşadık. Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’u şehit verdik. Bu formalar kendisinin hatırına düzenlendi. Final maçını onun hatırına tertip etti arkadaşlarımız. Kendisi başta olmak üzere, tüm şehitlerimize tekrardan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize şifa diliyoruz. Allah memleketimize acı günler yaşatmasın. Turnuvada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ise, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvanın başladığı tarihte Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un kalleş bir saldırı sonucu şehit olduğu ifade etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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