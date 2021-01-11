Bitlis’te, PKK’lı teröristlerin mühimmat dolu 6 sığınağı tespit edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, mühimmat ve yaşam malzemesi dolu 6 sığınak tespit edildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Çeltikli köyü Gazitepe mevkisi kırsalında ‘Yıldırım 16 Şehit J.Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu’ düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklardaki aramalarda ise 1 adet 155 mm top mühimmatı, 1 adet 105 mm top mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, daktilo, gaz lambası, 2 pil bloku, 2 el feneri, 1047 kilogram gıda, çok sayıda inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
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