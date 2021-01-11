Ana Sayfa Haberler Bitlis’te, PKK’lı teröristlerin mühimmat dolu 6 sığınağı tespit edildi
Kategoriler: Güncel Haberler

Bitlis’te, PKK’lı teröristlerin mühimmat dolu 6 sığınağı tespit edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, mühimmat ve yaşam malzemesi dolu 6 sığınak tespit edildi. 
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Çeltikli köyü Gazitepe mevkisi kırsalında ‘Yıldırım 16 Şehit J.Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu’ düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklardaki aramalarda ise 1 adet 155 mm top mühimmatı, 1 adet 105 mm top mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, daktilo, gaz lambası, 2 pil bloku, 2 el feneri, 1047 kilogram gıda, çok sayıda inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
57 dakika önce

Son Haberler

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA’da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve…

7 dakika önce

İzole yaşam için Akseki’ye gelen anne ve oğlu, sobadan zehirlenip öldü

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - İSTANBUL'dan koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki…

8 dakika önce

Erzurum’da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla balkonlardan takip ettiler

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, okullarda bayrak…

18 dakika önce

Bingöl’de, okullarda İstiklal Marşı okundu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, Bingöl'deki okullarda bayrak töreni…

18 dakika önce

Şişli’de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullarda pazartesi gününe İstiklal Marşı okunması ve…

18 dakika önce

Dolandırıcıların yeni tuzağı

Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de yeni bir yönteme başvurdu. Dolandırıcılar, devlet tarafından pandemi…

21 dakika önce