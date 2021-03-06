Bitlis’te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması/ Ek fotoğraflar

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, son günlerde popülerleşen ve sosyal medya üzerinde de hızla yayınlan su diyeti hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti önermiyoruz diyen Saray, “Beslenme uzmanlarının önerileriyle yazılan diyetleri yapmak en sağlıklı ve doğru olanı” uyarısında bulundu.