Ana Sayfa Güncel Haberler Bitlis’te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, gündüz almak için pazarlık yaptıkları 3 keçiyi sabaha karşı çalan İsmail Ç. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Özlem G., 13...
İş yerinin çatı katındaki yangına TOMA’lı müdahale
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye araçları ve TOMA ile su sıkılarak, 2 saatte söndürüldü. Merkez...
‘Çok yüksek riskli’ Edirne’ de Belediye Başkanı Gürkan: Lütfen kurallara...
Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs haritasında ‘çok yüksek riskli’ olarak gösterilen ‘kırmızı’ kategorideki Edirne'de, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda...
Beslenme uzmanından sosyal medyada hızla yayılan ‘su diyeti’ uyarısı
Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, son günlerde popülerleşen ve sosyal medya üzerinde de hızla yayınlan su diyeti hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti önermiyoruz diyen Saray, “Beslenme uzmanlarının önerileriyle yazılan diyetleri yapmak en sağlıklı ve doğru olanı” uyarısında bulundu.