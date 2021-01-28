Bitlis’te kayak merkezleri açıldı, tatilciler akın etti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, geçen hafta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle açılan kayak merkezlerinde sezon başladı. Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar, aileleriyle geldikleri merkezde kayak keyfi yaptı.

Bitlis’te geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3,5 metreyi aştı. Kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve Tatvan yolundaki El Aman Hanı Kayak Merkezi de kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla hizmete açıldı. Kayak merkezlerine açılır açılmaz kayakseverler, akın etti. Çevre illerden de gelerek tesislerde kayak yapanlar, pandemi döneminde yaşadıkları stresi attıklarını söyledi. Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar da aileleriyle geldikleri merkezde kayak keyfi yaptı. Sömestir tatilinin başlamasıyla günlük ziyaretçi sayısında önemli artış olan kayak merkezlerinde, gün içinde saat 10.00 ile 16.00 saatlerinde hizmet veriliyor.

Kayak yapmak için tesise gelen Mesut Aslan, “Tesislerimiz çok yeterli olmasa da günübirlik gelerek burada kayak yapıyoruz. Nemrut Kayak Tesisi’nin de kısa sürede hizmete açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Uğur Karaüzüm ise “Bitlisliler için kayak sporu çok güzel bir alternatif. İnsanlar bu salgın döneminde bu tür aktivitelerle biraz da olsun nefes alabiliyor. Biraz da bölge illerinden de misafirlerimizin gelmesi için imkanlar artırılabilir. Bitlis’te Nemrut Kayak Merkezi de var ve pisti çok uzun ancak 2 yıldır bazı problemlerden dolayı kapalı konumda. İnşallah o problemler çözülürse Bitlis için önemli bir kazanım olur. Açılması durumunda Bitlis’e ciddi katkılar sağlar, diye düşünüyorum” dedi.

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