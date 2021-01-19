Bitlis’te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı /Ek Fotoğraflar)

Ana Sayfa Güncel Haberler Bitlis’te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı /Ek...
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